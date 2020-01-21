На Волыни конвоируемый под суд преступник выпрыгнул в окно с шестого этажа

"Сегодня, 21 января, по 11:00 на бульваре Дружбы Народов в Луцке во время конвоирования правоохранителями в суд из окна многоэтажки выпрыгнул 31-летний житель областного центра. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность жителя Луцка к совершению ряда магазинных краж. Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт с материалами уголовного производства было направлено в суд. Однако, подозреваемый игнорировал судебные решения и скрывался. По решению городского суда был объявлен в розыск.

Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки.

Известно также, что житель Луцка ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Следователи предварительно квалифицируют это событие по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой - самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Оболонском районе столицы мужчина с психическими расстройствами покончил жизнь самобуством, прыгнув с крыши 9-этажного дома.