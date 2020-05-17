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На Волині 7-річний хлопчик втопився у ставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На Волині на приватному ставку - копанці, під час відпочинку впав у воду та потонув хлопчик 2013 року народження, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.

На Волині 7-річний хлопчик втопився у ставку

“17 травня на Волині, правоохоронці повідомили рятувальників про те, що в смт Іваничі, на приватному ставку — копанці, під час відпочинку впав у воду та потонув хлопчик 2013 року народження”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, дитину підняли з води місцеві мешканці.

Реанімаційні заходи, здійснювані КЗ “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” на місці події результатів, на жаль, не дали — дитина загинула.

Нагадаємо, від початку травня в Україні втопилось майже півсотні людей.

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