На Волині 7-річний хлопчик втопився у ставку

“17 травня на Волині, правоохоронці повідомили рятувальників про те, що в смт Іваничі, на приватному ставку — копанці, під час відпочинку впав у воду та потонув хлопчик 2013 року народження”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, дитину підняли з води місцеві мешканці.

Реанімаційні заходи, здійснювані КЗ “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” на місці події результатів, на жаль, не дали — дитина загинула.

Нагадаємо, від початку травня в Україні втопилось майже півсотні людей.