На Волыни 7-летний мальчик утонул в пруду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На Волыни на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"17 мая на Волыни, правоохранители сообщили спасателям о том, что в пгт Иванычи, на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, ребенка подняли из воды местные жители.
Реанимационные мероприятия, осуществляемые КЗ "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на месте происшествия результатов, к сожалению, не дали - ребенок погиб.
Напомним, с начала мая в Украине утонули почти полсотни человек.