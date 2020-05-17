Від початку травня в Україні втопилось майже півсотні людей

“Вода продовжує забирати життя українців. Лише минулої доби з водойм було піднято на поверхню сімох потонулих. Водночас з початку травня кількість загиблих становить вже 47 людей”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що причини такої трагічної статистики незмінні: купання в не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.

Так, на Волині, правоохоронці повідомили рятувальників про те, що в смт Іваничі, на приватному ставку — копанці, під час відпочинку впав у воду та потонув хлопчик 2013 року народження. Дитину підняли з води місцеві мешканці, дитина загинула.

На Житомирщині, ввечері цієї ж доби, до рятувальників надійшла інформація про те, що на річці Пустоха в селі Нехворощ Андрушівського району під час відпочинку перекинулися на дерев’яному човні та потонули чоловік 1978 року народження та жінка 1983 року народження.

Загалом, упродовж 16 травня випадки вилучення потопельників були зафіксовані також у Сумській, Тернопільській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, на Кіровоградщині у річці потонув чоловік.