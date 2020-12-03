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На Волині 16-річна дівчина на батьківському автомобілі "влетіла" у паркан військової частини

На Волині 16-річна дівчина на батьківському автомобілі "влетіла" у паркан військової частини

Київ • УНН

 • 14629 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У місті Володимир-Волинський 16-річна дівчина без дозволу взяла батьківський автомобіль, не впоралася з керуванням та врізалася у паркан військової частини. Внаслідок ДТП автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Володимира-Волинського.

"Близько другої години ночі…до поліції надійшло повідомлення про ДТП. Наряд поліції виїхав за викликом на вул. Ковельську, поряд з КПП військової частини А1008. Прибувши на місце події працівниками СРПП було встановлено, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки Renault Clio, не впоравшись з керуванням, допустила зіткнення в бетонним парканом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що неповнолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

Нагадаємо, в Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.

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