На Волині 16-річна дівчина на батьківському автомобілі "влетіла" у паркан військової частини

"Близько другої години ночі…до поліції надійшло повідомлення про ДТП. Наряд поліції виїхав за викликом на вул. Ковельську, поряд з КПП військової частини А1008. Прибувши на місце події працівниками СРПП було встановлено, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки Renault Clio, не впоравшись з керуванням, допустила зіткнення в бетонним парканом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що неповнолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

Нагадаємо, в Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.