На Волыни 16-летняя девушка на родительском автомобиле "влетела" в забор военной части
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В городе Владимир-Волынский 16-летняя девушка без разрешения взяла отцовский автомобиль, не справилась с управлением и врезалась в забор военной части. В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Владимира-Волынского.
"Около двух часов ночи... в полицию поступило сообщение о ДТП. Наряд полиции выехал по вызову на ул. Ковельскую, рядом с КПП военной части А1008. Прибыв на место происшествия сотрудниками СРПП было установлено, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки Renault Clio, не справившись с управлением, допустила столкновение в бетонным забором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетняя водитель не пострадала, авто претерпело значительных механических повреждений. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.
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