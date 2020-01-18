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На Водохреще на водоймах чергуватиме понад три тисячі рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На Водохреще, 19 січня, на водоймах України чергуватиме понад 3 тисячі рятувальників та майже 600 одиниць техніки ДСНС. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.

На Водохреще на водоймах чергуватиме понад три тисячі рятувальників

"На водоймах країни вже встановлено майже 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, цього дня на водних об'єктах чергують понад три тисячі рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС", - повідомили у відомстві.

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Так, у ДСНС нагадали, що 19 січня в Україні відзначається одне із релігійних свят - Водохреще. Традиційно цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритись у крижану воду. Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися.

Як зазначається, у таких місцях чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники.

Нагадаємо, у Києві для купання на Водохреще облаштували 16 локацій.

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