На Крещение на водоемах будут дежурить более трех тысяч спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На Крещение, 19 января, на водоемах Украины будут дежурить более 3000 спасателей и почти 600 единиц техники ГСЧС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.
"На водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах будут дежурят более три тысячи спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ведомстве.
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Так, в ГСЧС напомнили, что 19 января в Украине отмечается один из религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться.
Как отмечается, в таких местах будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники.
Напомним, в Киеве для купания на Крещение обустроили 16 локаций.