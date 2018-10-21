На військових складах під Ічнею припинилися вибухи

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Станом на ранок неділі вибухів на території арсеналу Міноборони в смт Дружба Чернігівської області не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Станом на 08:00 21 жовтня, на території арсеналу Міноборони випадків детонації боєприпасів не спостерігалося. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано", - йдеться у повідомленні відомства.

В ДСНС також зазначили, що наразі продовжується очищення прилеглої до арсеналу території. Також організовувалось чергування 4 пожежно-рятувальних розрахунків на автоцистернах для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж в смт Дружба та на адміністративній території арсеналу. В районі надзвичайної ситуації залучені 552 особи та 129 од. техніки, у тому числі від ДСНС – 249 осіб та 77 од. техніки.

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Представник ДСНС, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Василь Сніцар повідомив: всього забруднена боєприпасами територія становить 72 395 га, наразі очищено 69 282 га, або 95,7%. Повністю очищені населені пункти, піротехніки перейшли до очищення 5-ти кілометрової, а подекуди і 3-х кілометрової зони навколо складів.

Станом на вечір 20 жовтня, за повідомленням Чернігівської ОДА, представник Міноборони констатував, що протягом вже другої доби вибухів не зафіксовано.

На даний час вже відновлено 69 будівель у 20 населених пунктах. Протягом 19 жовтня відновлювальні бригади проводили роботи в с. Августівка. Робочі здійснили ремонт покрівлі та остеклення вікон в 5 будинках. Системи життєзабезпечення (стаціонарний телефонний зв'язок, газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення) Ічнянського району працюють у штатному режимі. Наразі в районі працюють 7 бригад будівельників.

Нагадаємо, внаслідок надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі Міноборони біля Ічні Чернігівської області найбільше постраждало житло 11 родин.

Станом на 18 жовтня внаслідок вибухів на військових складах Ічні Чернігівської області ще не повернулися до власних домівок близько 80 осіб.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників.

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