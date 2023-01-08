На війні загинув громадський активіст із Запоріжжя Денис Тарасов

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“Не можу в це повірити... Чому йдуть найкращі? А як же наші законопроекти, а наші амбітні плани.. Тепер довести їх — це справа честі! Денисе, друже, спочивай з миром.. В моїй пам’яті ти назавжди залишишся Героєм!”, — написала у Facebook Яцик.

Нагадаємо

У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над стрічками “Сторожова застава”, “Черкаси”, “Захар Беркут”, “Віддана”.