На війні загинув громадський активіст із Запоріжжя Денис Тарасов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У боях за Україну загинув запорізький волонтер, адвокат, правозахисник та еко-активіст Денис Тарасов. Про це повідомила народна депутатка України Юлія Яцик, передає УНН.
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“Не можу в це повірити... Чому йдуть найкращі? А як же наші законопроекти, а наші амбітні плани.. Тепер довести їх — це справа честі! Денисе, друже, спочивай з миром.. В моїй пам’яті ти назавжди залишишся Героєм!”, — написала у Facebook Яцик.
Нагадаємо
У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над стрічками “Сторожова застава”, “Черкаси”, “Захар Беркут”, “Віддана”.