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На війні загинув режисер монтажу Віктор Онисько

На війні загинув режисер монтажу Віктор Онисько

Київ • УНН

 • 1072037 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над стрічками “Сторожова застава”, “Черкаси”, “Захар Беркут”, “Віддана”. Про це повідомила його дружина Ольга Бірзул на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Ти мусив монтувати кіно, але натомість „монтував“ військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі — Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини і командира”, — написала вона.

У чоловіка залишилася маленька донька.

Додамо

Віктор Онисько працював над серіалами “Кава з кардамоном”, “Сашка”, “До побачення, хлопчики”, “Метелики”, “Особисте життя слідчого Савельєва” і “Мертвий. Живий. Небезпечний”.

Він також брав участь у створенні фільмів “Рози. Фільм-Кабаре”, “Захар Беркут”, “Італійський щоденник Ольги”, “Віддана”, “Поліна і таємниця кіностудії”, “Холодна кров”, “Ленінопад”, “Сторожова застава”, “Незламна”, “Карасі”, “Позаземний”, “Рік Золотої Рибки” та “Презумпція вини”.

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