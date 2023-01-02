На войне погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

Цитата

“Ты должен был монтировать кино, но вместо этого „монтировал“ военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле — Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую утрату. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира”, — написала она.

У мужчины осталась маленькая дочь.

Добавим

Виктор Онисько работал над сериалами “Кава з кардамоном”, “Сашка”, “До побачення, хлопчики”, “Метелики”, “Особисте життя слідчого Савельєва” і “Мертвий. Живий. Небезпечний”.

Он также участвовал в создании фильмов “Рози. Фільм-Кабаре”, “Захар Беркут”, “Італійський щоденник Ольги”, “Віддана”, “Поліна і таємниця кіностудії”, “Холодна кров”, “Ленінопад”, “Сторожова застава”, “Незламна”, “Карасі”, “Позаземний”, “Рік Золотої Рибки” и “Презумпція вини”.