На войне погиб общественный активист из Запорожья Денис Тарасов

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“Не могу в это поверить... Почему уходят лучшие? А как же наши законопроекты, а наши амбициозные планы.. Теперь доказать их, это дело чести! Денис, друг, покойся с миром. В моей памяти ты навсегда останешься Героем!”, — написала в Facebook Яцык.

Напомним

В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько, который работал над лентами “Сторожова застава”, “Черкаси”, “Захар Беркут”, “Віддана”.