На виробництві у Харкові загинув працівник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Харкові на виробництві загинув чоловік: він потрапив в обладнання переробного станка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Поліцейські встановили, що у виробничому цеху, в якому виготовляють компоненти для лінолеуму, працівник фірми під час замішування пасти потрапив в обладнання переробного станку. Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Тіло працівника направлено на судово-медичнк експертизу.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. З’ясовуються всі обставини трагедії.
Як повідомляв УНН, за перше півріччя 2019 року зареєстровано 2 тисячі 335 нещасних випадків під час виконання службових обов’язків, з них 189 смертельних випадків.