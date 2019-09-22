На производстве в Харькове погиб работник

"Полицейские установили, что в производственном цехе, в котором изготавливают компоненты для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудования перерабатывающего станке. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

Тело работника направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНН, за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 2 тысячи 335 несчастных случаев при исполнении служебных обязанностей, из них 189 смертельных случаев.