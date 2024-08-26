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На Вінниччині через атаку рф двоє поранених, у регіоні є збиті дрони та ракети - ОВА

Київ • УНН

 • 30624 перегляди

Над Вінницькою областю пройшло 15 БпЛА та 22 КР, з яких збито 2 БпЛА та 4 КР. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено школу та будинки, двоє поранених цивільних.

Над Вінницькою областю під час атаки російських військ пройшло 15 дронів та 22 крилаті ракети, збито 2 дрони та 4 ракети, 8 безпілотників локаційно зникли. Утім, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено школу та будинки, двоє поранених цивільних, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Загалом над територією області пройшло 15 БпЛА та 22 КР. Із них попередньо підтверджено збиття ППО – 2 БпЛА (локаційно пропали – 8) та 4 КР. На жаль, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи однієї школи та приватних будинків. Є двоє поранених цивільних середнього ступеню важкості. Інформація про загиблих відсутня", - повідомила Заболотна. 

З її слів, усі служби працюють для ліквідації наслідків. Електропостачання, водопостачання відновлюється, вказала вона. "Піротехнічні розрахунки АРЗ СП обстежують території влучань та падінь на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Пожежі, які виникли внаслідок влучань, локалізовані та ліквідовані", - додала Заболотна.

"Рух залізничним транспортом, який було зупинено внаслідок влучань поруч із залізничними коліями, відновлено", - повідомила посадовиця.

У Вінниці відновлюється водопостачання після масованої атаки рф26.08.24, 11:52 • 21046 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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