В Винницкой области из-за атаки рф двое раненых, в регионе есть сбитые дроны и ракеты - ОВА

Над Винницкой областью во время атаки российских войск прошло 15 дронов и 22 крылатые ракеты, сбито 2 дрона и 4 ракеты, 8 беспилотников локационно исчезли. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, повреждены школа и дома, двое раненых гражданских, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook, пишет УНН.

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"Всего над территорией области прошло 15 БпЛА и 22 КР. Из них предварительно подтверждено сбитие ПВО - 2 БпЛА (локационно пропали - 8) и 4 КР. К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Также взрывной волной повреждены окна и крыши одной школы и частных домов. Есть двое раненых гражданских средней степени тяжести. Информация о погибших отсутствует", - сообщила Заболотная.

По ее словам, все службы работают для ликвидации последствий. Электроснабжение, водоснабжение восстанавливается, указала она. "Пиротехнические расчеты АРЗ СП обследуют территории попаданий и падений на предмет наличия взрывоопасных предметов. Пожары, возникшие в результате попаданий, локализованы и ликвидированы", - добавила Заболотная.

"Движение железнодорожным транспортом, которое было остановлено в результате попаданий рядом с железнодорожными путями, восстановлено", - сообщила чиновница.

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