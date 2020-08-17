На Вінничині виявили спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті Вінницької області зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у молодшої медичної сестри і п'ятьох підопічних. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
Так, перший випадок захворювання на COVID-19 у Яришівському будинку–інтернаті зафіксували 12 серпня у молодшої медичної сестри – санітарки-палатної, яка була контактною особою та з 5 серпня перебувала на лікарняному.
"Наразі вже проведено тестування 41 особі, контактним працівникам та клієнтам (6 працівників та 35 клієнтів закладу). Захворювання підтвердилось у 1 працівника - молодша медична сестра (санітарка – палатна) та 5 клієнтів закладу", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що працівниця закладу перебуває дома на самоізоляції. Стан її здоров’я задовільний.
"Підопічних закладу, хворих на COVID-19, госпіталізовано для посиленого контролю за станом їх здоров'я. Наразі вони почувають себе задовільно. Ще у 44 працівників відібрано біоматеріали для аналізів на ПЛР. Тестування буде продовжено, щоб охопити усіх працівників та клієнтів закладу", - зазначила заступниці голови ОДА Наталя Заболотна.
У закладі посилено режим карантинних заходів. Ситуація із захворюванням в закладі перебуває на постійному контролі.
Нагадаємо, що серед студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету виявлено 42 особи, хворих на COVID-19, із них 40 осіб мешкають у гуртожитку.