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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 106335 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126212 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101822 просмотра

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В Винницкой области обнаружили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

В Винницкой области обнаружили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

Киев  •  УНН

 • 11247 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Ярышевском психоневрологическом доме-интернате Винницкой области зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 обнаружили у младшей медицинской сестры и пяти подопечных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Так, первый случай заболевания COVID-19 в Ярышевском доме-интернате зафиксировали 12 августа у младшей медицинской сестры - санитарки-палатной, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.

"Сейчас уже проведено тестирование 41 лицу, контактным работникам и клиентам (6 работников и 35 клиентов заведения). Заболевание подтвердилось у 1 работника - младшая медицинская сестра (санитарка - палатная) и 5 клиентов заведения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудница заведения находится дома на самоизоляции. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Подопечные заведения, больные COVID-19, госпитализированы для усиленного контроля за состоянием их здоровья. На данный момент они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 работников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование будет продолжено, чтобы охватить всех работников и клиентов заведения", - отметила замглавы ОГА Наталья Заболотная.

В заведении ужесточен режим карантинных мероприятий. Ситуация с заболеванием в заведении находится на постоянном контроле.

Напомним, что среди студентов иностранного факультета Запорожского государственного медицинского университета обнаружено 42 человека, больных COVID-19, из них 40 человек проживают в общежитии.

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