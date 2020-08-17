В Винницкой области обнаружили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Ярышевском психоневрологическом доме-интернате Винницкой области зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 обнаружили у младшей медицинской сестры и пяти подопечных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
Так, первый случай заболевания COVID-19 в Ярышевском доме-интернате зафиксировали 12 августа у младшей медицинской сестры - санитарки-палатной, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.
"Сейчас уже проведено тестирование 41 лицу, контактным работникам и клиентам (6 работников и 35 клиентов заведения). Заболевание подтвердилось у 1 работника - младшая медицинская сестра (санитарка - палатная) и 5 клиентов заведения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудница заведения находится дома на самоизоляции. Состояние ее здоровья удовлетворительное.
"Подопечные заведения, больные COVID-19, госпитализированы для усиленного контроля за состоянием их здоровья. На данный момент они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 работников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование будет продолжено, чтобы охватить всех работников и клиентов заведения", - отметила замглавы ОГА Наталья Заболотная.
В заведении ужесточен режим карантинных мероприятий. Ситуация с заболеванием в заведении находится на постоянном контроле.
Напомним, что среди студентов иностранного факультета Запорожского государственного медицинского университета обнаружено 42 человека, больных COVID-19, из них 40 человек проживают в общежитии.