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На Вінничині дві школи закрили на карантин через кір

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Вінниччині відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації Літинського району, на якій було прийнято рішення закрити дві школи на карантин через кір. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Літинської РДА.

“На засіданні комісії було повідомлено про кількість дітей, у яких виявили інфекційне захворювання кір в навчальних закладах смт. Літин. В результаті обговорення було прийнято рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації: закрити на карантин Літинську СЗШ I-III № 1 та Літинську СЗШ I-III № 2. Період карантину з 27.02.2019 року по 10.03.2019 року”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку поточного року в Україні внаслідок кору померли уже дев’ять людей, зокрема, двоє дітей.

Нагадаємо, 15 лютого, у 21 навчальному закладі освіти Львова тимчасово призупинене навчання через захворювання значної кількості учнів на кір, ГРВІ та грип.

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