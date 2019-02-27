На Вінничині дві школи закрили на карантин через кір
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Вінниччині відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації Літинського району, на якій було прийнято рішення закрити дві школи на карантин через кір. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Літинської РДА.
“На засіданні комісії було повідомлено про кількість дітей, у яких виявили інфекційне захворювання кір в навчальних закладах смт. Літин. В результаті обговорення було прийнято рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації: закрити на карантин Літинську СЗШ I-III № 1 та Літинську СЗШ I-III № 2. Період карантину з 27.02.2019 року по 10.03.2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку поточного року в Україні внаслідок кору померли уже дев’ять людей, зокрема, двоє дітей.
Нагадаємо, 15 лютого, у 21 навчальному закладі освіти Львова тимчасово призупинене навчання через захворювання значної кількості учнів на кір, ГРВІ та грип.