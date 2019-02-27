На Вінничині дві школи закрили на карантин через кір

“На засіданні комісії було повідомлено про кількість дітей, у яких виявили інфекційне захворювання кір в навчальних закладах смт. Літин. В результаті обговорення було прийнято рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації: закрити на карантин Літинську СЗШ I-III № 1 та Літинську СЗШ I-III № 2. Період карантину з 27.02.2019 року по 10.03.2019 року”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку поточного року в Україні внаслідок кору померли уже дев’ять людей, зокрема, двоє дітей.

Нагадаємо, 15 лютого, у 21 навчальному закладі освіти Львова тимчасово призупинене навчання через захворювання значної кількості учнів на кір, ГРВІ та грип.