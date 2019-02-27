В Винницкой области две школы закрыли на карантин из-за кори
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Винницкой области состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации Латинского района, на котором было принято решение закрыть две школы на карантин из-за кори. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Литинской РГА.
"На заседании комиссии было сообщено о количестве детей, у которых обнаружили инфекционное заболевание корью в учебных заведениях с. Литин. В результате обсуждения было принято решение Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации: закрыть на карантин Литинскую СОШ I-III № 1 и Литинскую СОШ I-III № 2. Период карантина с 27.02.2019 года по 10.03.2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала текущего года в Украине вследствие кори умерли уже девять человек, в том числе двое детей.
Напомним, 15 февраля, в 21 учебном заведении образования Львова временно приостановлено обучение из-за заболевания значительного количества учеников корью, ОРВИ и гриппом.