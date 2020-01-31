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На Вінниччині затримали поліцейського за вимагання хабара в тисячу доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Вінницькій області правоохоронці затримали поліцейського, який з посередником підбурювали заявника надати неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США слідчому за непритягнення до кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

На Вінниччині затримали поліцейського за вимагання хабара в тисячу доларів

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, затримали поліцейського та цивільну особу за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, помічник чергового Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області з посередником підбурювали заявника надати неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США слідчому за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків.

30 січня 2020 року під час контролю за вчиненням злочину правоохоронця та його спільника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди в розмірі 650 доларів США. Перед затриманням особи намагалися викинути гроші в туалет.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

У разі доведення вини, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали жінку на передачі п'яти тисяч доларів хабара поліцейському.

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