В Винницкой области задержали полицейского за вымогательство взятки в тысячу долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Винницкой области правоохранители задержали полицейского, который с посредником подстрекали заявителя предоставить неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США следователю за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, задержали полицейского и гражданское лицо по факту предложения предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, помощник дежурного Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Винницкой области с посредником подстрекали заявителя предоставить неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США следователю за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
30 января 2020 года во время контроля за совершением преступления правоохранителя и его сообщника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды в размере 650 долларов США. Перед задержанием лица пытались выбросить деньги в туалет.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
В случае доказательства вины, задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Днепре задержали женщину на передаче пяти тысяч долларов взятки полицейскому.