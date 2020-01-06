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На Вінниччині затримали чоловіка за погрози замінувати відділ поліції

На Вінниччині затримали чоловіка за погрози замінувати відділ поліції

Київ • УНН

 • 21429 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Поліція Вінниччини затримала чоловіка, який заради розваги погрожував замінувати поліцейський відділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в області.

"Близько 18:40 (5 січня - ред.) на спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він має намір замінувати приміщення Вінницького відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після обстеження приміщення та прилеглої території небезпечних предметів виявлено не було.

Зазначається, що поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до поліції.

"Ним виявився 45-річний вінничанин. Чоловік розповів, що він повідомив про замінування заради розваги. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили у відділі комунікації.

Також вказано, що за фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Полтаві нетверезий харків’янин "замінував" один із вокзалів, але був затриманий на іншому.

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