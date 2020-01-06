В Винницкой области задержали мужчину за угрозы заминировать отдел полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Полиция Винницкой области задержала мужчину, который ради развлечения угрожал заминировать полицейский отдел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в области.
"Около 18:40 (5 января - ред.) по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещение Винницкого отдела полиции", - говорится в сообщении.
Указано, что после обследования помещения и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было.
Отмечается, что полицейские установили личность мужчины, звонившего в полицию.
"Им оказался 45-летний житель Винницы. Мужчина рассказал, что он сообщил о заминировании ради развлечения. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания", - сообщили в отделе коммуникации.
Также указано, что по факту ложного сообщения о заминировании следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.
Напомним, в Полтаве нетрезвый харьковчанин "заминировал" один из вокзалов, но был задержан на другом.