На Вінниччині зареєстровано вже 417 інфікованих коронавірусом

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:



місто Вінниця - 187,



Калинівський район - 72,



Вінницький район – 22,



Тростянецький район – 16,



Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,



Барський та Немирівський райони – по 10,



Козятинський та Літинський райони – по 10,



Жмеринський район - 8,



Томашпільський район - 6,



Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,



Крижопільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,



Іллінецький, Могилів-Подільський райони – по 2,



місто Ладижин - 1 випадок.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах коронавірусу серед вінницьких медиків: ситуацію підняли на національний рівень, проте винних не знайшли

Уточнюється, що одужало 127 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 30 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 7761 зразок матеріалів. Наразі у лабораторному центрі є у наявності 216 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації.