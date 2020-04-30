В Винницкой области зарегистрировано уже 417 инфицированных коронавирусом

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39864 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83758 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102576 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128748 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129179 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172869 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121854 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157973 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104938 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Винницкой области зарегистрировано уже 417 инфицированных коронавирусом

В Винницкой области зарегистрировано уже 417 инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 30 апреля на территории Винницкой области выявлено коронавирус у 417 человек, в том числе - у 28 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

  • город Винница - 187,
  • Калиновский район - 72,
  • Винницкий район - 22
  • Тростянецкий район - 16,
  • Гайсинский и Погребищенский районы - по 13
  • Барский и Немировский районы - по 10,
  • Казатинский и Литинский районы - по 10,
  • Жмеринский район - 8,
  • Томашпольский район - 6,
  • Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмильницкий, Ямпольский районы - по 5,
  • Крыжопольский, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,
  • Иллинецкий, Могилев-Подольский районы - по 2,
  • город Ладыжин - 1 случай.

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Уточняется, что выздоровели 127 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 30 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 7761 образец материалов. Сейчас в лабораторном центре есть 216 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации.

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