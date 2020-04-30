В Винницкой области зарегистрировано уже 417 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 30 апреля на территории Винницкой области выявлено коронавирус у 417 человек, в том числе - у 28 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
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- город Винница - 187,
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- Калиновский район - 72,
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- Винницкий район - 22
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- Тростянецкий район - 16,
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- Гайсинский и Погребищенский районы - по 13
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- Барский и Немировский районы - по 10,
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- Казатинский и Литинский районы - по 10,
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- Жмеринский район - 8,
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- Томашпольский район - 6,
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- Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмильницкий, Ямпольский районы - по 5,
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- Крыжопольский, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,
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- Иллинецкий, Могилев-Подольский районы - по 2,
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- город Ладыжин - 1 случай.
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Уточняется, что выздоровели 127 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 30 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 7761 образец материалов. Сейчас в лабораторном центре есть 216 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации.