На Вінниччині заарештували підозрюваного у розбещені дітей

Так, 58-річного жителя міста Жмеринка поліцейські затримали 21 серпня за місцем проживання. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

"Слідчі Жмеринського відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури оголосили 22 серпня правопорушникові про підозру за ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та клопотали у суді про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в поліції.

Жмеринський міськрайонний суд задовільнив клопотання слідчих. Упродовж досудового розслідування, відповідно до рішення суду, чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, попереднім слідством встановлено, що зловмисник демонстрував дітям відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії. З квартири правопорушника та його гаража вилучено планшет, телевізор, флеш-накопичувачі, дитячий одяг та інші речові докази. Наразі поліцейські встановлюють кількість дітей, які могли постраждати від дій зловмисника.