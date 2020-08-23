В Винницкой области арестовали подозреваемого в развращении детей

Так, 58-летнего жителя города Жмеринка полицейские задержали 21 августа по месту жительства. На время досудебного расследования он будет находиться под стражей.

"Следователи Жмеринского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 22 августа правонарушителю о подозрении по ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и ходатайствовали в суде об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - сообщили в полиции.

Жмеринский районный суд удовлетворил ходатайство следователей. В течение досудебного расследования, согласно решению суда, мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, предварительным следствием установлено, что злоумышленник демонстрировал детям видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. Из квартиры правонарушителя и его гаража изъяты планшет, телевизор, флеш-накопители, детская одежда и другие вещественные доказательства. Сейчас полицейские устанавливают количество детей, которые могли пострадать от действий злоумышленника.