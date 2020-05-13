На Вінниччині за добу виявлено 48 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на 11:00 13 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 628 осіб, зокрема - у 40 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 334,
▪️ Калинівський район - 73,
▪️ Вінницький район – 41,
▪️ Жмеринський район – 27,
▪️ Тростянецький район – 19,
▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,
▪️ Барський та Літинський райони – по 12,
▪️ Козятинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,
▪️ Липовецький район – 7,
▪️ Муровано-Куриловецький, Оратівський, Тульчинський, Хмільницький райони – по 5,
▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький район та місто Ладижин - по 2,
▪️ Бершадський та Шаргородський райони - по 1 випадку.
Уточнюється, що одужало 312 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 13 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 11 тис. 922 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 163 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Зазначимо, що станом на вчора, 12 травня, коронавірус на Вінниччині було підтверджено у 580 осіб.
Нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.
Також народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.