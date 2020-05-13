В Винницкой области за сутки выявлено 48 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на 11:00 13 мая на территории Винницкой области выявлено коронавирус у 628 человек, в том числе - у 40 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:
▪️ город Винница - 334,
▪️ Калиновский район - 73,
▪️ Винницкий район - 41,
▪️ Жмеринский район - 27,
▪️ Тростянецкий район - 19,
▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13,
▪️ Барский и Литинский районы - по 12
▪️ Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
▪️ Липовецкий район - 7,
▪️ Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмельницкий районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район и город Ладыжин - по 2,
▪️ Бершадский и Шаргородский районы - по 1 случаю.
Уточняется, что выздоровели 312 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 13 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 11 тыс. 922 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 163 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Отметим, что по состоянию на вчера, 12 мая, коронавирус в Винницкой области было подтверждено у 580 человек.
Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.
Также народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.