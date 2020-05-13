В Винницкой области за сутки выявлено 48 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:

▪️ город Винница - 334,

▪️ Калиновский район - 73,

▪️ Винницкий район - 41,

▪️ Жмеринский район - 27,

▪️ Тростянецкий район - 19,

▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13,

▪️ Барский и Литинский районы - по 12

▪️ Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,

▪️ Липовецкий район - 7,

▪️ Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмельницкий районы - по 5,

▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий район и город Ладыжин - по 2,

▪️ Бершадский и Шаргородский районы - по 1 случаю.

Уточняется, что выздоровели 312 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 13 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 11 тыс. 922 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 163 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Отметим, что по состоянию на вчера, 12 мая, коронавирус в Винницкой области было подтверждено у 580 человек.

Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.

Также народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.