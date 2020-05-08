На Вінниччині за добу виявлено 29 інфікованих коронавірусом

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 25 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 260,

▪️ Калинівський район - 72,

▪️ Вінницький район – 35,

▪️ Тростянецький район – 16,

▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,

▪️ Літинський район – 11,

▪ Барський, Жмеринський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,

▪️ Козатинський район – 9,

▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,

▪️ Оратівський район – 4,

▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,

▪️ Іллінецький район – 2,

▪️ місто Ладижин та Бершадський район - 1 випадок.

Уточнюється, що одужало 278 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 8 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 1 тис. 24 зразки матеріалів. Наразі у лабораторному центрі є у наявності 86 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, станом на вчора, 7 травня, коронавірус на Вінниччині було підтверджено у 485 осіб.

Також нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.

Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.