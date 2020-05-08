На Вінниччині за добу виявлено 29 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Станом на 11:00 8 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 514 осіб, зокрема - у 35 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 25 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 260,
▪️ Калинівський район - 72,
▪️ Вінницький район – 35,
▪️ Тростянецький район – 16,
▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,
▪️ Літинський район – 11,
▪ Барський, Жмеринський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,
▪️ Козатинський район – 9,
▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
▪️ Оратівський район – 4,
▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький район – 2,
▪️ місто Ладижин та Бершадський район - 1 випадок.
Уточнюється, що одужало 278 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 8 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 1 тис. 24 зразки матеріалів. Наразі у лабораторному центрі є у наявності 86 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, станом на вчора, 7 травня, коронавірус на Вінниччині було підтверджено у 485 осіб.
Також нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.
Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.