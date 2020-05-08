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В Винницкой области за сутки выявлено 29 инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 10981 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 11:00 8 мая на территории области выявлено коронавирус у 514 человек, в том числе - у 35 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

В Винницкой области за сутки выявлено 29 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 25 административных территориях:

▪️ город Винница - 260,
▪️ Калиновский район - 72,
▪️ Винницкий район - 35,
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13,
▪️ Литинский район - 11,
▪ Барский, Жмеринский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
▪️ Козатинський район - 9,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмильницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Оратовский район - 4,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район - 2,
▪️ город Ладыжин и Бершадский район - 1 случай.

Уточняется, что выздоровели 278 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 8 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 1 тыс. 24 образца материалов. На данный момент в лабораторном центре есть 86 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, по состоянию на вчера, 7 мая, коронавирус в Винницкой области был подтвержден у 485 человек.

Также напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.

Народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.

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