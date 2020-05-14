На Вінниччині за добу виявлено 26 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на 11:00 14 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 654 осіб, зокрема - у 44 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 354,
▪️ Калинівський район - 74,
▪️ Вінницький район – 41,
▪️ Жмеринський район – 27,
▪️ Тростянецький район – 19,
▪️ Літинський район – 15,
▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,
▪️ Барський район – 12,
▪️ Козятинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,
▪️ Тиврівський район – 8,
▪️ Липовецький район – 7,
▪️ Ямпільський район – 6,
▪️ Муровано-Куриловецький, Оратівський, Тульчинський, Хмільницький райони – по 5,
▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький район та місто Ладижин - по 2,
▪️ Бершадський та Шаргородський райони - по 1 випадку.
Уточнюється, що одужало 355 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 14 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 12 тис. 339 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 158 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Зазначимо, що станом на вчора, 13 травня, коронавірус на Вінниччині було підтверджено у 628 осіб.
Нагадаємо, у Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників. Кожен третій виявлений з інфекцією - медик. Регіон входить до трійки антилідерів України.
Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.