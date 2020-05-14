На Вінниччині за добу виявлено 26 інфікованих коронавірусом

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 354,

▪️ Калинівський район - 74,

▪️ Вінницький район – 41,

▪️ Жмеринський район – 27,

▪️ Тростянецький район – 19,

▪️ Літинський район – 15,

▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,

▪️ Барський район – 12,

▪️ Козятинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,

▪️ Тиврівський район – 8,

▪️ Липовецький район – 7,

▪️ Ямпільський район – 6,

▪️ Муровано-Куриловецький, Оратівський, Тульчинський, Хмільницький райони – по 5,

▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Чернівецький райони – по 3,

▪️ Іллінецький район та місто Ладижин - по 2,

▪️ Бершадський та Шаргородський райони - по 1 випадку.

Уточнюється, що одужало 355 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 14 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 12 тис. 339 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 158 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Зазначимо, що станом на вчора, 13 травня, коронавірус на Вінниччині було підтверджено у 628 осіб.

Нагадаємо, у Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників. Кожен третій виявлений з інфекцією - медик. Регіон входить до трійки антилідерів України.

Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.