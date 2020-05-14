В Винницкой области за сутки выявлено 26 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на 11:00 14 мая на территории области выявлено коронавирус у 654 человек, в том числе - в 44 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:
▪️ город Винница - 354,
▪️ Калиновский район - 74,
▪️ Винницкий район - 41,
▪️ Жмеринский район - 27,
▪️ Тростянецкий район - 19,
▪️ Литинский район - 15,
▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13,
▪️ Барский район - 12,
▪️ Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
▪️ Тывровский район - 8,
▪️ Липовецкий район - 7,
▪️ Ямпольский район - 6,
▪️ Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмельницкий районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район и город Ладыжин - по 2,
▪️ Бершадский и Шаргородский районы - по 1 случаю.
Уточняется, что выздоровели 355 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 14 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 12 тыс. 339 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 158 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Отметим, что по состоянию на вчера, 13 мая, коронавирус в Винницкой области было подтверждено у 628 человек.
Напомним, в Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников. Каждый третий обнаруженный с инфекцией - медик. Регион входит в тройку антилидеров Украины.
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