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На Вінниччині судитимуть двох осіб, які незаконно отримали понад 120 тис. грн соцдопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На Вінниччині двоє осіб шляхом обману протягом трьох років отримували державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей на суму понад 123 тисячі гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

На Вінниччині судитимуть двох осіб, які незаконно отримали понад 120 тис. грн соцдопомоги

"…Спрямовано до суду два обвинувальних акти щодо громадян, які з корисливих мотивів, шляхом обману, подавши до державних органів недостовірні дані, протягом 2016-2019 років отримали та заволоділи бюджетними коштами у виді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на загальну суму понад 123 тис. грн", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що одна із цих осіб, подавши державному органу заяву відповідної форми, не включила до неї дані про одного із членів сім’ї, а інша - не зазначила про те, що у її власності є дві земельні ділянки площею понад 5 га та про отримання доходу від надання майна в оренду в сумі 36,3 тис. гривень.

Так, вказані особи обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190 КК України, а саме, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть голову одного із фермерських господарств, який підозрюється у незаконному заволодінні державних коштів.

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