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В Винницкой области осудят двух человек, которые незаконно получили более 120 тыс. грн соцпомощи

Киев • УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Винницкой области два человека путем обмана в течение трех лет получали государственную социальную помощь для малообеспеченных семей на сумму более 123 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

В Винницкой области осудят двух человек, которые незаконно получили более 120 тыс. грн соцпомощи

"...Направлено в суд два обвинительных актах в отношении граждан, которые из корыстных побуждений, путем обмана, подав в государственные органы недостоверные данные, в течение 2016-2019 годов получили и завладели бюджетными средствами в виде государственной социальной помощи малообеспеченным семьям на общую сумму более 123 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из этих лиц, подав государственному органу заявление соответствующей формы, не включило в нее данные об одном из членов семьи, а другое - не указало о том, что в его собственности есть два земельных участка площадью более 5 га и о получение дохода от предоставления имущества в аренду в сумме 36,3 тыс. гривен.

Так, указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190 УК Украины, а именно - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Винницкой области осудят главу одного из фермерских хозяйств, который подозревается в незаконном завладении государственных средств.

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