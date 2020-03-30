На Вінниччині судитимуть фермера, який незаконно заволодів бюджетними коштами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Вінниччині судитимуть голову одного із фермерських господарств, який підозрюється у незаконному заволодінні державних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо голови одного із фермерських господарств Вінниччини, який підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману”, — сказано у повідомленні.
Як установлено слідством, керівник господарства двічі, протягом 2015-2019 років, подав до районної філії Вінницького обласного центру зайнятості недостовірні дані та, шляхом обману, заволодів бюджетними коштами у вигляді допомоги по безробіттю на загальну суму 22 тис. 600 грн.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.
Зазначається, що після оголошення підозри, керівник господарства повністю відшкодував заподіяну його діями майнову шкоду державі.
Нагадаємо, у Києві судитимуть заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, який підозрюється у заволодіння коштів, виділених на будівництво житла військовим.