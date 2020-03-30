В Винницкой области будут судить фермера, который незаконно завладел бюджетными средствами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Винницкой области будут судить председателя одного из фермерских хозяйств, который подозревается в незаконном завладении государственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
“Бершадской местной прокуратурой Винницкой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из фермерских хозяйств Винницкой области, который подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана”, — говорится в сообщении.
Как установлено следствием, руководитель хозяйства дважды, в течение 2015-2019 годов, подал в районный филиал Винницкого областного центра занятости недостоверные данные и, путем обмана, завладел бюджетными средствами в виде пособия по безработице на общую сумму 22 тыс. 600 грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч.1,2 ст. 190 УК Украины.
Отмечается, что после объявления подозрения, руководитель хозяйства полностью возместил причиненный его действиями материальный ущерб государству.
Напомним, в Киеве будут судить заместителя начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который подозревается в завладении средств, выделенных на строительство жилья военным.