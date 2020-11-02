На Вінниччині судитимуть директора кар'єру за збитки на понад 230 млн грн

“Встановлено, що посадовець з квітня по вересень 2017 року здійснив незаконне видобування граніту з Жежелівського родовища у Вінницькій області загальним об’ємом понад 104 тис. кубічних метрів, знаючи, що чинність дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення не поновлена. Вказаними діями державі спричинено 236 млн грн шкоди”, - повідомили в ОГП.

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора одного із гранітних кар’єрів за фактом порушення використання надр (частина 4 статті 240 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Додамо, що на Кіровоградщині голову сільради підозрюють в оборудці із ремонтом будинку культури на близько 700 тис. грн.