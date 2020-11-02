В Винницкой области будут судить директора карьера за убытки на более чем 230 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Винницкой области гендиректора карьера будут судить за незаконную добычу гранита, которая нанесла ущерб государству на 236 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
"Установлено, что чиновник с апреля по сентябрь 2017 года совершил незаконную добычу гранита с Жежелевского месторождения в Винницкой области общим объемом более 104 тыс. кубических метров, зная, что действие разрешительных документов на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения не возобновлено. Указанными действиями государству нанесено 236 млн грн ущерба", - сообщили в ОГП.
Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора одного из гранитных карьеров по факту нарушения использования недр (часть 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Добавим, что в Кировоградской области главу сельсовета подозревают в сделке с ремонтом дома культуры на около 700 тыс. грн.