На Кіровоградщині голову сільради підозрюють у оборудці із ремонтом будинку культури на близько 700 тис. грн

ukru
14:10 • 34738 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 89350 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 107150 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 109477 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 139700 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123199 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123539 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123375 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107223 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113685 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 114902 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 62135 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 72837 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 96230 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 91819 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 42362 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 51212 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 51226 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 139700 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110243 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 35788 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 46479 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 104927 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123515 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123091 перегляди
Актуальне
На Кіровоградщині голову сільради підозрюють у оборудці із ремонтом будинку культури на близько 700 тис. грн

На Кіровоградщині голову сільради підозрюють у оборудці із ремонтом будинку культури на близько 700 тис. грн

Київ • УНН

 • 9897 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на відновлення будинку культури в одному із селищ Знам’янського району Кіровоградської області. Про це УНН поінформували у пресслужбі УСБУ у Кіровоградській області.

"За попередніми даними слідства, у березні 2018 року голова сільради спільно з керівником комерційної структури уклали договір на проведення капремонту місцевого закладу культури на суму понад 1,2 мільйони гривень. Згідно документу підрядник мав, зокрема, замінити покрівлю і здійснити утеплення будівлі. Встановлено, що посадовець підписала відповідний договір без експертного звіту щодо проектно-кошторисної документації і відповідного дозволу на початок будівельних робіт на об’єкті", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що також правоохоронці зафіксували завищення підрядником вартості будматеріалів та внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо обсягів будівництва.

"Через оборудку місцевий бюджет зазнав збитків на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі голові сільської ради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - додали у СБУ.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно іншого фігуранта, керівника комерційної структури, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 привласнення чужого майна, вчинене в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, вже скеровано до суду.

Як повідомлялося раніше в УНН, засуджений за вбивство екснардеп Лозінський переміг на виборах голови ОТГ на Кіровоградщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92