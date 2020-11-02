На Кіровоградщині голову сільради підозрюють у оборудці із ремонтом будинку культури на близько 700 тис. грн

"За попередніми даними слідства, у березні 2018 року голова сільради спільно з керівником комерційної структури уклали договір на проведення капремонту місцевого закладу культури на суму понад 1,2 мільйони гривень. Згідно документу підрядник мав, зокрема, замінити покрівлю і здійснити утеплення будівлі. Встановлено, що посадовець підписала відповідний договір без експертного звіту щодо проектно-кошторисної документації і відповідного дозволу на початок будівельних робіт на об’єкті", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що також правоохоронці зафіксували завищення підрядником вартості будматеріалів та внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо обсягів будівництва.

"Через оборудку місцевий бюджет зазнав збитків на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі голові сільської ради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - додали у СБУ.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно іншого фігуранта, керівника комерційної структури, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 привласнення чужого майна, вчинене в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, вже скеровано до суду.

Як повідомлялося раніше в УНН, засуджений за вбивство екснардеп Лозінський переміг на виборах голови ОТГ на Кіровоградщині.