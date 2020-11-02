В Кировоградской области главу сельсовета подозревают в оборудке с ремонтом дома культуры на около 700 тыс. грн
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств, выделенных на восстановление дома культуры в одном из поселков Знаменского района Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в прес-службе УСБУ в Кировоградской области.
"По предварительным данным следствия, в марте 2018 года глава сельсовета совместно с руководителем коммерческой структуры заключили договор на проведение капремонта местного учреждения культуры на сумму более 1,2 миллиона гривен. Согласно документу подрядчик должен был, в частности, заменить кровлю и осуществить утепление здания. Установлено, что чиновник подписала соответствующий договор без экспертного отчета по проектно-сметной документации и соответствующего разрешения на начало строительных работ на объекте", - говорится в сообщении.
Указывается, что также правоохранители зафиксировали завышение подрядчиком стоимости стройматериалов и внесение в акты выполненных работ ложных сведений об объемах строительства.
"Из-за сделки местный бюджет понес убытки на сумму почти 700 тысяч гривен. Сейчас главе сельского совета сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в СБУ.
Отмечается, что обвинительный акт в отношении другого фигуранта, руководителя коммерческой структуры, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 присвоение чужого имущества, которое совершено в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, уже направлены в суд.
Как сообщалось ранее в УНН, осужденный за убийство экс-нардеп Лозинский победил на выборах главы ОТГ в Кировоградской области.