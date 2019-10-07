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На Вінниччині правоохоронці звільняли заручника

Київ • УНН

 • 20057 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Вінницькій області після бійки двоє чоловіків взяли свого знайомого в заручники та тримали у гаражі, погрожуючи фізичною розправою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На Вінниччині правоохоронці звільняли заручника

Подія сталася у селі Корделівка, Калинівського району.

Шестеро чоловіків відпочивали у будинку місцевого жителя, вживали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, у результаті якого один з гостей, чоловік 1984 року народження, з невідомих причин з невстановленої вогнепальної зброї обстріляв автомобіль іншого гостя. Після цього стрілок накинувся та побив третього з присутніх чоловіків та, спільно з четвертим гостем, чоловіком 1987 року народження, взяв його у заручники. Потерпілого, 1995 року народження, утримували в гаражі на території домогосподарства, де розгорнулися вказані події.

Поки двоє зловмисників погрожували заручнику фізичною розправою, інші троє гостей втекли та повідомили про подію до поліції.

Правоохоронці прибули на місце скоєння злочину та, провівши переговори, звільнили заручника. Чоловік був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою, переломами та забоями.

Під час огляду місця події виявлено майже три десятки стріляних гільз різного калібру та каннабіс.

Розпочато досудове розслідування. Двох чоловіків, які підозрюються у незаконному позбавленні волі третього, затримані. Встановлюється місцеперебування інших причетних до подій осіб.

Нагадаємо, у Запорізькій області побили і викрали студента.

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