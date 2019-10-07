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В Винницкой области правоохранители освобождали заложника

Киев • УНН

 • 20057 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Винницкой области после драки двое мужчин взяли своего знакомого в заложники и держали в гараже, угрожая физической расправой. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В Винницкой области правоохранители освобождали заложника

Происшествие произошло в селе Корделевка, Калиновского района.

Шестеро мужчин отдыхали в доме местного жителя, употребляли алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого один из гостей, мужчина 1984 года рождения, по неизвестным причинам из неустановленного огнестрельного оружия обстрелял автомобиль другого гостя. После этого стрелок набросился и побил третьего из присутствующих мужчин и, совместно с четвертым гостем, мужчиной 1987 года рождения, взял его в заложники. Потерпевшего, 1995 года рождения, удерживали в гараже на территории домохозяйства, где развернулись указанные события.

Пока двое злоумышленников угрожали заложнику физической расправой, остальные трое гостей убежали и сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители прибыли на место совершения преступления и, проведя переговоры, освободили заложника. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами.

При осмотре места происшествия обнаружены почти три десятка стреляных гильз различного калибра и каннабис.

Начато досудебное расследование. Двух мужчин, которые подозреваются в незаконном лишении свободы третьего, задержаны. Устанавливается местонахождение других причастных к событиям людей.

Напомним, в Запорожской области избили и похитили студента.

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