У Запорізькій області побили і викрали студента

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 13282 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 30500 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 44807 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 96964 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 71052 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 61937 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 285208 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174168 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141812 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142123 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.3м/с
39%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 58985 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 78314 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 73753 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 26654 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 42112 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 96965 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 285208 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 224900 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 339540 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 355563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 6050 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 10298 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 9600 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 14164 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 78458 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Запорізькій області побили і викрали студента

Київ • УНН

 • 17433 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У місті Бердянськ Запорізькій області двоє чоловіків побили та викрали студента. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

У Запорізькій області побили і викрали студента

"4 жовтня близько 15:10 біля навчального закладу по вулиці Європейській в місті Бердянськ двоє чоловіків побили студента 2001 року народження, після чого силоміць посадили його в автівку та зникли з місця злочину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни, які стали свідками протиправних дій, одразу зателефонували у поліцію. На пошук автомобіля, на якому зникли зловмисники разом з потерпілим, орієнтували особовий склад відділу поліції та ввели в дію поліцейську операцію "Перехват".

Так, поліції вдалося встановити напрямок пересування транспортного засобу і зупинити автівку на блокпосту на виїзді із міста Бердянськ.

Правоохоронці встановили особи підозрюваних. Ними виявились місцевий житель 1975 року народження та житель Донеччини 1984 року народження. Фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою службовою особою).

Наразі мотиви дій зловмисників встановлюються.

За фактом викрадення чоловіка відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Раніше УНН повідомляв, що на Кіровоградщині чоловік викрав колишню дружину та їхнього спільного сина, відвіз до Києва, де зник з сином, залишивши жінку зв’язаною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.31
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28