У Запорізькій області побили і викрали студента
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У місті Бердянськ Запорізькій області двоє чоловіків побили та викрали студента. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"4 жовтня близько 15:10 біля навчального закладу по вулиці Європейській в місті Бердянськ двоє чоловіків побили студента 2001 року народження, після чого силоміць посадили його в автівку та зникли з місця злочину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що громадяни, які стали свідками протиправних дій, одразу зателефонували у поліцію. На пошук автомобіля, на якому зникли зловмисники разом з потерпілим, орієнтували особовий склад відділу поліції та ввели в дію поліцейську операцію "Перехват".
Так, поліції вдалося встановити напрямок пересування транспортного засобу і зупинити автівку на блокпосту на виїзді із міста Бердянськ.
Правоохоронці встановили особи підозрюваних. Ними виявились місцевий житель 1975 року народження та житель Донеччини 1984 року народження. Фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою службовою особою).
Наразі мотиви дій зловмисників встановлюються.
За фактом викрадення чоловіка відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Раніше УНН повідомляв, що на Кіровоградщині чоловік викрав колишню дружину та їхнього спільного сина, відвіз до Києва, де зник з сином, залишивши жінку зв’язаною.