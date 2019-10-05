В Запорожской области избили и похитили студента
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В городе Бердянск Запорожской области двое мужчин избили и похитили студента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"4 октября около 15:10 возле учебного заведения по улице Европейской в городе Бердянск двое мужчин избили студента 2001 года рождения, после чего силой посадили его в машину и скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане, которые стали свидетелями противоправных действий, сразу позвонили в полицию. На поиск автомобиля, на котором скрылись злоумышленники вместе с потерпевшим, ориентировали личный состав отдела полиции и ввели в действие полицейскую операцию "Перехват".
Так, полиции удалось установить направление передвижения транспортного средства и остановить машину на блокпосту на выезде из города Бердянск.
Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались местный житель 1975 года рождения и житель Донецкой области 1984 года рождения. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом).
Сейчас мотивы действий злоумышленников устанавливаются.
По факту похищения человека открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.
Ранее УНН сообщал, что в Кировоградской области мужчина похитил бывшую жену и их общего сына, увез в Киев, где исчез с сыном, оставив женщину связанной.