На Вінниччині підопічних відділення для престарілих роками не виводили на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Вінниччині у Краснянському стаціонарному відділенні для одиноких престарілих громадян підопічних роками не виводили на свіже повітря. Про це передає УНН із посиланням на сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
“Право на достатній життєвий рівень у повному обсязі адміністрацією терцентру не забезпечено. Через розміщення житлових кімнат на другому поверсі закладу, на який ведуть дві секції крутих необлаштованих сходів, підопічні не мають можливості бувати на свіжому повітрі. Під час спілкування моніторів з підопічними з’ясувалося, що деякі з них рік і більше не були на вулиці”, — йдеться в повідомленні.
Медична допомога підопічним надається лікарем сімейної медицини та медичною сестрою, проте ліцензії на здійснення медичної практики заклад не має.
“У деяких медичних картках останні записи датовані 2017-2018 роками. Виявлено медичні препарати з простроченим терміном, продукти харчування зберігались з порушенням температурного режиму. За результатами візиту готується звіт з відповідними рекомендаціями щодо усунення недоліків”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні нарахували 1078 пенсіонерів, яким понад 100 років.