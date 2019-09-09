В Винницкой области подопечных отделения для престарелых годами не выводили на улицу

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114679 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121851 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149217 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190548 просмотра

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В Винницкой области подопечных отделения для престарелых годами не выводили на улицу

В Винницкой области подопечных отделения для престарелых годами не выводили на улицу

Киев  •  УНН

 • 14485 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Винницкой области в Краснянском стационарном отделении для одиноких престарелых граждан подопечных годами не выводили на свежий воздух. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

“Право на достаточный жизненный уровень в полном объеме администрацией терцентра не обеспечено. Из-за размещения жилых комнат на втором этаже заведения, на который ведут две секции крутых необорудованных лестниц, подопечные не имеют возможности бывать на свежем воздухе. Во время общения мониторов с подопечными выяснилось, что некоторые из них год и больше не были на улице”, — говорится в сообщении.

Медицинская помощь подопечным предоставляется врачом семейной медицины и медицинской сестрой, однако лицензии на осуществление медицинской практики заведение не имеет.

“В некоторых медицинских карточках последние записи датированы 2017-2018 годами. Обнаружены медицинские препараты с истекшим сроком, продукты питания хранились с нарушением температурного режима. По результатам визита готовится отчет с соответствующими рекомендациями по устранению недостатков”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине насчитали 1078 пенсионеров, которым более 100 лет.

Украинские Национальные Новости

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