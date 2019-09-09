В Винницкой области подопечных отделения для престарелых годами не выводили на улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Винницкой области в Краснянском стационарном отделении для одиноких престарелых граждан подопечных годами не выводили на свежий воздух. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
“Право на достаточный жизненный уровень в полном объеме администрацией терцентра не обеспечено. Из-за размещения жилых комнат на втором этаже заведения, на который ведут две секции крутых необорудованных лестниц, подопечные не имеют возможности бывать на свежем воздухе. Во время общения мониторов с подопечными выяснилось, что некоторые из них год и больше не были на улице”, — говорится в сообщении.
Медицинская помощь подопечным предоставляется врачом семейной медицины и медицинской сестрой, однако лицензии на осуществление медицинской практики заведение не имеет.
“В некоторых медицинских карточках последние записи датированы 2017-2018 годами. Обнаружены медицинские препараты с истекшим сроком, продукты питания хранились с нарушением температурного режима. По результатам визита готовится отчет с соответствующими рекомендациями по устранению недостатков”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине насчитали 1078 пенсионеров, которым более 100 лет.