На Вінниччині мотоблок на смерть переїхав жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Вінниччині водій мотоблоку наїхав на жінку, яка лежала на дорозі. Вона загинула на місці події. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП області.
“1 січня близько 8 години ранку у селі Пилипи водій мотоблоку допустив наїзд на жінку, яка лежала на проїзній частині дороги. Від отриманих травм 46-річна місцева жителька загинула на місці пригоди”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що транспортний засіб помістили на арештмайданчик. Поліція з’ясовує причини та обставини аварій.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві п’яний водій потрапив у ДТП та ліг спати неподалік від місця події.